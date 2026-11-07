Почина актрисата Лидия-Федосеева Шукшина, жена на легендарния Василий Шукшин

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На 88 години почина съветската и руска актриса Лидия-Федосеева Шукшина. Дъщеря ѝ Мария Шукшина обяви смъртта на актрисата, известна с главната си роля във филма „Калина алена".

На 11 октомври актрисата е приета в интензивно отделение със сърдечна недостатъчност. Преди хоспитализацията си тя изпитва нарастващ задух и подуване в продължение на седмица, но не търси медицинска помощ. Извикана е линейка, когато актрисата започва да се бори със задавяне и вече не може да ходи самостоятелно.

Десет дни по-късно Шукшина е поставена на изкуствено дишане и поставена в медикаментозно предизвикана кома. Тежка пневмония съпътства сърдечните ѝ проблеми, а бъбреците ѝ започват да отказват.

В края на октомври на Шукшина е предоставен статут на палиативна грижа – болестта е счетена за нелечима и лечението беше насочено към облекчаване на състоянието ѝ, докато е още жива. Тялото ѝ не се справя с усложненията.

Съпругът ѝ Василий Макарович Шукшин (1929–1974) е виден съветски руски писател, филмов режисьор, актьор и сценарист, един от водещите представители на така наречената „селска проза".

Роден е в селско семейство в село Сростки в Алтайските планини. Баща му е екзекутиран през 1933 г. по време на колективизацията.

Завършва режисьорския факултет на Всеруския държавен институт по кинематография (ВГИК) в класа на Михаил Ром.

Участва в десетки филми („Живее такъв човек", „Печки и пейки", „Калина алена", „Те се бориха за родината") и сам ги режисира. Неговите филми и сценарии дълбоко изследват простия живот на обикновените хора.

Автор е на романи („Любавини", „Дойдох да ви дам свобода"), новели и над 120 разказа. Пише за селяни, искрени, ексцентрични и съвестни хора („чудаци").

Умира внезапно от сърдечен удар на 2 октомври 1974 г. по време на снимките на филма на Сергей Бондарчук „Те се бориха за родината си" във Волгоградска област.