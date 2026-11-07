Зеленски съобщи за 172 дрона и 36 балистични ракети при нощната руска атака

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че обстрелва стратегическата инфраструктура на Украйна с балистични ракети в навечерието на тристранните преговори с Киев и Вашингтон в Обединените арабски емирства. Той написа това в Екс след масираната руска атака през нощта. По данни на Зеленски руските сили са използвали 172 дрона и 36 балистични ракети. Всички ракети са били насочени към Киев и околностите му, а основната цел отново е била енергийната инфраструктура. Освен Киевска област под обстрел са попаднали още 12 области.

Столицата изпитва сериозни затруднения с електроснабдяването, водоснабдяването и доставките на храни, посочи Зеленски. Повредени са жилищни сгради и Северният мост, а детска градина е частично разрушена. Спасителните и възстановителните екипи работят там, където обстановката позволява.

Зеленски благодари на украинците, които всекидневно защитават страната, и призова демократите и републиканците в САЩ да засилят подкрепата си за Украйна. Той поиска Конгресът да обърне повече внимание на страната на фона на зачестилите руски атаки. По думите му Украйна не бива да остава сама, докато Русия се опитва да остави Киев и цялата страна без ток, пише БТА.

Преговорите са насрочени за 10 и 11 ноември в Абу Даби, а руската делегация ще бъде оглавена от Владимир Медински, съветник на президента Владимир Путин. Предишната среща в този формат се проведе през февруари в Женева и приключи без споразумение.