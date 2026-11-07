ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови аварии оставиха още части на София без парно ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Иран екзекутира мъж, осъден за участие в нападение срещу полицейски участък

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

1380
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Екзекутираха мъж, осъден за участие в нападение срещу полицейски участък в Иран
Екзекутираха мъж, осъден за участие в нападение срещу полицейски участък в Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иран екзекутира мъж от етническата общност белуджи, осъден за участие във въоръжено нападение срещу полицейски участък в югоизточната част на страната. При атаката има убити и ранени полицаи, съобщиха ирански медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Мохамад Ареф Шахбахш е признат за виновен за въоръжено въстание и „водене на война срещу Бога" във връзка с нападението срещу участъка „Кале Бид" в град Хаш, провинция Систан и Белуджистан. Иранските медии го посочват като член на сунитската въоръжена групировка „Джаиш ал Адл". В съобщенията им липсват дата на нападението и точен брой на убитите и ранените.

„Джаиш ал Адл" действа в югоизточната част на Иран край границата с Пакистан и е извършила множество нападения срещу иранските сили за сигурност.

При друго нападение срещу полицейско управление в същата провинция през декември 2023 г. бяха убити 11 служители на реда. При последвалите сблъсъци в град Раск загинаха и няколко членове на „Джаиш ал Адл".

Екзекутираха мъж, осъден за участие в нападение срещу полицейски участък в Иран

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)