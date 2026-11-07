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Рюте е казал на Тръмп „Горе главата" след междинните избори в САЩ

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е изпратил кратко послание до американския президент Доналд Тръмп след поражението на републиканците на междинните избори. „Горе главата", написал той. Рюте разказа за съобщението в нидерландско телевизионно предаване, съобщи „Блумбърг", цитирана от БТА.

Демократите си върнаха мнозинството и в двете камари на Конгреса. На изборите на 3 ноември американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите и за 35 от общо 100 места в Сената.

Бившият нидерландски премиер определи НАТО като платформа, чрез която САЩ могат да демонстрират силата си. По думите му това е в интерес на европейските съюзници, които все още не могат сами да покажат такава сила, предаде „Блумбърг".

Според Рюте е малко вероятно войната на Русия срещу Украйна да завърши с победа за която и да е от двете страни, съобщи Укринформ. Той посочи, че подобни конфликти обикновено приключват с мирно споразумение, което включва компромиси. Рюте подчерта, че Европа трябва да остане бдителна за заплахата от Русия и след края на войната.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

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