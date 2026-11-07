Подкрепата за АНК на местните избори в Южна Африка падна от близо 46% на 31%

Африканският национален конгрес (АНК) остава начело по брой гласове на местните избори в Южна Африка, но губи значителна част от подкрепата си, предаде ДПА. При преброени 98% от бюлетините партията получава 30,95% спрямо близо 46% на местния вот през 2021 г. Либералният „Демократичен алианс" (ДА) е втори с 24,56%, сочат данните на избирателната комисия.

Според данните, цитирани от ДПА, цитирани от БТА, АНК остава без мнозинство в шест от осемте големи градски общини. „Демократичен алианс" води в Претория и Йоханесбург, където се очакват коалиции без участието на АНК. В Кейптаун ДА печели абсолютно мнозинство, а в общината, която включва Дърбан, води партията „Умконто ве сизве" („Копие на нацията") на бившия президент Джейкъб Зума.

Според политически анализатори избирателите са наказали АНК за високата безработица, престъпността, широко разпространената корупция и проблемите с основните обществени услуги. Партията, която под ръководството на Нелсън Мандела изведе страната от апартейда, доминираше в южноафриканската политика повече от три десетилетия. През 1993 г. Мандела и Фредерик де Клерк получават Нобеловата награда за мир, а година по-късно Мандела става първият чернокож президент на страната, припомня „24 часа".

АНК загуби абсолютното си мнозинство в парламента за първи път през 2024 г., отбелязва ДПА. След изборите партията сформира правителство на националното единство с „Демократичен алианс" и други партии. То продължава да управлява страната.