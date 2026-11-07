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Личните данни на италианския външен министър се разпространяват в даркнет

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Антонио Таяни
Антонио Таяни Снимка: Снимка: Twitter/@Antonio_Tajani

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че киберпрестъпници разпространяват негови лични данни в т.нар. даркнет, или тъмна мрежа. Той свърза действията им с подкрепата на Италия за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в Екс Таяни написа, че данните му се разпространяват от няколко дни и че киберпрестъпниците търсят още информация за него. По думите му те са готови да платят за сведения както за него, така и за близките му. „Няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства", заяви министърът.

Според Таяни той е станал мишена заради позицията на Италия в защита на суверенитета, независимостта и демокрацията в Украйна.

Италианското правителство оказва както хуманитарна, така и военна подкрепа на Киев, отбелязва АФП.

Антонио Таяни

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