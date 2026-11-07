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Турция оспори морските проучвания за подводния кабел между Гърция и Кипър

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Проектът цели да сложи край на енергийната изолация на Кипър.
Проектът цели да сложи край на енергийната изолация на Кипър.

Турция заяви, че кораб под френски флаг планира да извърши морски проучвания без разрешение в район на Източното Средиземноморие, който Анкара смята за част от своя континентален шелф. Турската страна обяви, че е отменила навигационните предупреждения на Гърция и Кипър за тази дейност, съобщава „Тюркийе тудей", цитирано от БТА.

Гърция и Кипър издадоха вчера навигационни известия в системата НАВТЕКС за проучвания по проекта „Големия морски интерконектор" (Great Sea Interconnector, GSI). По-късно Турция издаде контраизвестие, според което част от зоната, посочена в гръцкия НАВТЕКС, попада в турския континентален шелф.

В съобщение, публикувано снощи, турското външно министерство определи планираното проучване като незаконно и го свърза с полагането на кабели без разрешение. Анкара е заявила пред ООН външните граници на своя континентален шелф на 18 март 2020 г. Според министерството процедурата за получаване на турско съгласие за дейностите в оспорвания район все още не е приключила. Ведомството заяви, че ще защитава суверенните права на страната и ще продължи да търси сътрудничество и диалог.

Турското министерство не назова кораба. Според „Тюркийе тудей" вероятно става дума за „Abeille Marengo", който пристигна във вторник в Ираклион на остров Крит. Корабът трябва да проучи морското дъно за полагането на високоволтов кабел между Крит и Кипър.

Гръцкото външно министерство съобщи вчера, че Атина е приключила процедурата по одобрение. Френският производител на кабели „Нексан" (Nexans) е подал заявления за проучване на морското дъно и полагане на кабела. Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис е подписал разрешението след положителна препоръка от междуведомствения комитет за морски изследвания.

Проектът предвижда подводният кабел да свърже електропреносните мрежи на Гърция и Кипър, а на по-късен етап и тази на Израел. Стойността му е 2,4 млрд. евро, като част от средствата ще бъдат осигурени от ЕС. Ако бъде завършен, той ще бъде най-дългият и най-дълбокият високоволтов интерконектор за постоянен ток в света, с дължина 1240 км и дълбочина до 3000 метра.

Проектът цели да сложи край на енергийната изолация на Кипър. Турция оспорва правото на Гърция да извършва проучвания в райони, които Анкара смята за част от своя континентален шелф. Споровете за маршрута на кабела и разрешителните периодично водят до размяна на навигационни известия и засилват напрежението в Източното Средиземноморие.

Проектът цели да сложи край на енергийната изолация на Кипър.

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