Турция оспори морските проучвания за подводния кабел между Гърция и Кипър

Турция заяви, че кораб под френски флаг планира да извърши морски проучвания без разрешение в район на Източното Средиземноморие, който Анкара смята за част от своя континентален шелф. Турската страна обяви, че е отменила навигационните предупреждения на Гърция и Кипър за тази дейност, съобщава „Тюркийе тудей", цитирано от БТА.

Гърция и Кипър издадоха вчера навигационни известия в системата НАВТЕКС за проучвания по проекта „Големия морски интерконектор" (Great Sea Interconnector, GSI). По-късно Турция издаде контраизвестие, според което част от зоната, посочена в гръцкия НАВТЕКС, попада в турския континентален шелф.

В съобщение, публикувано снощи, турското външно министерство определи планираното проучване като незаконно и го свърза с полагането на кабели без разрешение. Анкара е заявила пред ООН външните граници на своя континентален шелф на 18 март 2020 г. Според министерството процедурата за получаване на турско съгласие за дейностите в оспорвания район все още не е приключила. Ведомството заяви, че ще защитава суверенните права на страната и ще продължи да търси сътрудничество и диалог.

Турското министерство не назова кораба. Според „Тюркийе тудей" вероятно става дума за „Abeille Marengo", който пристигна във вторник в Ираклион на остров Крит. Корабът трябва да проучи морското дъно за полагането на високоволтов кабел между Крит и Кипър.

Гръцкото външно министерство съобщи вчера, че Атина е приключила процедурата по одобрение. Френският производител на кабели „Нексан" (Nexans) е подал заявления за проучване на морското дъно и полагане на кабела. Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис е подписал разрешението след положителна препоръка от междуведомствения комитет за морски изследвания.

Проектът предвижда подводният кабел да свърже електропреносните мрежи на Гърция и Кипър, а на по-късен етап и тази на Израел. Стойността му е 2,4 млрд. евро, като част от средствата ще бъдат осигурени от ЕС. Ако бъде завършен, той ще бъде най-дългият и най-дълбокият високоволтов интерконектор за постоянен ток в света, с дължина 1240 км и дълбочина до 3000 метра.

Проектът цели да сложи край на енергийната изолация на Кипър. Турция оспорва правото на Гърция да извършва проучвания в райони, които Анкара смята за част от своя континентален шелф. Споровете за маршрута на кабела и разрешителните периодично водят до размяна на навигационни известия и засилват напрежението в Източното Средиземноморие.