Хакан Фидан обяви, че спорът за проучванията по подводния кабел между Гърция и Кипър е решен

Турският външен министър Хакан Фидан заяви пред гръцкия в. „Катимерини", че спорът за навигационните предупреждения (НАВТЕКС) във връзка с електрическия интерконектор между Гърция и Кипър е решен. „Всичко е нормално, всичко е добре", каза Фидан. Той не уточни как е уреден спорът, посочва онлайн изданието на вестника, цитирано от БТА.

Напрежението между Анкара и Атина се изостри, след като Гърция и Кипър издадоха навигационни известия за проучвания по проекта „Голям морски интерконектор" (GSI). Турция отговори с контра-НАВТЕКС, в който заяви, че част от зоната, посочена в гръцкото известие, попада в турския континентален шелф. Според Анкара планираните дейности там трябва да се съгласуват с турските власти.

Гръцкото известие разрешава на кораба „Abeille Marengo", който плава под френски флаг, да проучи морското дъно по проекта. Очаква се проучванията да започнат в понеделник, пише „Катимерини".

Проектът на стойност 1,9 млрд. евро предвижда подводен кабел да свърже електропреносните мрежи на Гърция и Кипър, а на по-късен етап връзката да бъде удължена до Израел. Проучванията и работата по проекта са били отлагани многократно заради разногласия между Атина и Анкара по въпроса за морската юрисдикция в Източното Средиземноморие.