Русия нанесе три удара по обект на „Нафтогаз" в Централна Украйна

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Руските сили са атакували три пъти през нощта обект на украинската държавна петролна и газова компания „Нафтогаз" в централната част на страната, предадоха Ройтерс и БТА, като се позова на изпълняващия длъжността председател на управителния съвет Сергий Федоренко.

Федоренко съобщи във Фейсбук, че ударите са повредили съоръженията и са предизвикали голям пожар. Персоналът е бил евакуиран навреме и няма пострадали. Щетите се оценяват.

Той благодари на спасителите от Държавната служба за извънредни ситуации и на служителите на „Нафтогаз" за бързата реакция.

По-рано днес украинските власти съобщиха за руски удари с балистични ракети по енергийна инфраструктура и мост в околностите на Киев. Кметът Виталий Кличко определи в Телеграм положението с енергоснабдяването в столицата като „изключително тежко". По думите му то се отразява на отоплението и водоснабдяването на града.