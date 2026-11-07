Първият реактор на АЕЦ „Черна вода" заработи след около 100 дни прекъсване

Първият реактор на румънската АЕЦ „Черна вода" възобнови работа снощи, след като беше спрян за около 100 дни заради ниския дебит на Дунав. Това потвърди румънският премиер Лука Никулеску, който днес посети централата заедно с министъра на енергетиката Думитру Кисалица, съобщават Аджерпрес и телевизия Диджи 24.

Първи блок беше спрян на 28 юли. След повторното му включване мощността се увеличава с всеки час и се очаква да достигне 100% в рамките на следващите 24 часа, посочи Никулеску. По думите му блокът осигурява около 8% от производството на електроенергия в Румъния. Връщането му в експлоатация ще подобри енергийната сигурност на страната и ще намали вноса на ток, особено в пиковите часове.

В понеделник ще бъдат представени резултатите от анализа за състоянието на втори блок, който беше изключен на 13 август. Кисалица заяви, че тогава се очаква решение за повторното му включване. Никулеску изрази надежда за скорошни добри новини, без да поема ангажимент за конкретен резултат.

Според специалистите в централата спадът на нивото на Дунав е бил толкова голям, че подобна ситуация не се е очаквала дори в рамките на сто години, каза премиерът. Той посочи като приоритет проект за намеса в един от ръкавите на реката, който да осигури повече вода за охлаждането на първи и втори блок, както и на планираните трети и четвърти блок.

Никулеску определи атомната енергия като сигурна и посочи, че при нея липсват разходи, характерни за други видове енергия. Според него „Черна вода" е сред най-сигурните атомни централи в света. Кисалица допълни, че включването на първи блок ще помогне за балансирането на енергийния микс и ще намали нуждата от внос на електроенергия вечер.

АЕЦ „Черна вода" се намира в югоизточния окръг Констанца и е единствената атомна електроцентрала в Румъния. Двата ѝ реактора покриват около 20% от потреблението на електроенергия в страната. Планира се изграждането на още два енергоблока.