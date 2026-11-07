Делхи оглави класацията на големите градове с най-замърсен въздух

Делхи е бил големият град с най-замърсен въздух в света тази сутрин според класацията на швейцарската платформа „Ай Кю Еър" (IQAir), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Индийската столица се подготвя за високи нива на замърсяване в навечерието на хиндуисткия празник на светлината Дивали, който започва в неделя.

Властите разпоредиха на училищата в Делхи и околностите да преминат към онлайн обучение и призоваха хората да работят от вкъщи. Традиционните за празника фойерверки допълнително влошават качеството на въздуха.

Към 10:35 ч. местно време (7:05 ч. българско време) Делхи е отчел 581 пункта по американския индекс за качество на въздуха, който използва „Ай Кю Еър". На второ място е пакистанският град Лахор с 285 пункта.

Индийският Централен съвет за контрол на замърсяването е отчел 363 пункта за Делхи към 10:00 ч. местно време, което по националната скала означава „много лошо" качество на въздуха. Американският индекс се основава на концентрацията на замърсители във въздуха. Двата показателя не са пряко съпоставими заради различните скали и методи на изчисление, уточнява Ройтерс.

Вчера въздухът в Делхи е бил най-замърсен за този период от годината от осем години насам, съобщиха местни медии, като се позоваха на официални данни. Замърсяването е ежегоден проблем в много части на Северна Индия. С настъпването на зимата студеният въздух задържа автомобилните емисии, строителния прах и дима от изгарянето на отпадъци.

В годишната класация на „Ай Кю Еър" за 2025 г. три индийски града са сред петте с най-лошо качество на въздуха. Лони е първи, Бирнихат е трети, а Делхи — четвърти. На второ място е китайският Хотан, а на пето — Файсалабад, третият по население град в Пакистан. София е на 2166-о място сред общо 9446 населени места в класацията.