Най-малко 22 са загиналите при саудитски въздушни удари в Йемен (Обновена)

Най-малко 22 души са загинали при днешните въздушни удари на водената от Саудитска Арабия коалиция по йеменската столица Сана, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. Данните бяха огласени от свързаната с хусите агенция „Саба" и потвърдени от телевизия „Ал Масира" (Al Masirah), която също е свързана с движението. Информацията идва след смъртоносен удар по пазар.

Сред загиналите преобладават жени и деца, след като саудитски самолети са поразили жилищни сгради в района Бани Хушайш, съобщи „Ал Масира", цитирана от ДПА. Още 30 души са ранени, посочи телевизията, като се позова на служител на местна болница.

„Саба" съобщи за последвали удари по жилищни сгради и медицински екипи в същия район, без да посочи нови жертви. Водената от Саудитска Арабия коалиция не е коментирала съобщенията.

Коалицията се сражава срещу хусите повече от десетилетие. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен, а проиранските хуси контролират столицата. Конфликтът в страната наскоро отново се изостри на фона на по-широкото противопоставяне с участието на САЩ и Иран.

Междувременно проправителствени медии съобщиха, че йеменските правителствени сили и съюзнически формирования на „народната съпротива" са отблъснали атака на хусите на фронта „Ал Акруд" в оспорваната провинция Таиз в югозападната част на страната. Според съобщенията сраженията са продължили часове и хусите са понесли тежки загуби.

По-рано днес коалицията обяви, че е прехванала крилата ракета, изстреляна от хусите към саудитската столица Рияд. Няма данни за щети или пострадали. През последните месеци хусите засилиха атаките си срещу Саудитска Арабия, като сред основните им цели са летища и петролни съоръжения.