4 американски щата одобриха ограничения за правата на транссексуалните

На междинните избори в САЩ във вторник избирателите във Вашингтон, Колорадо, Аризона и Небраска одобриха мерки, засягащи транс деца и младежи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В зависимост от щата мерките забраняват на транс деца да участват в спортни отбори, съответстващи на половата им идентичност, или забраняват операции за утвърждаване на пола при непълнолетни.

Мерките получиха подкрепа въпреки убедителния резултат на демократите в национален мащаб. Партията си върна контрола и над двете камари на Конгреса. Според Ройтерс резултатите от допитванията подсказват, че част от избирателите, подкрепили кандидати на демократите, приемат някои от аргументите на републиканците по темата. Въпросът продължава да разделя Демократическата партия и вероятно ще остане предизвикателство за нея до президентските избори през 2028 г.

По време на кампанията републиканците използваха остри предизборни реклами, в които представяха опонентите си като прекалено либерални по въпроси като участието на транс момичета в спорта и грижите за транс непълнолетни. Някои кандидати на демократите заеха по-консервативни позиции, други запазиха подкрепата си за правата на транс хората, а трети избегнаха темата.

Рейчъл Томлинсън Дик, изпълнителен директор на ЛГБТ+ организацията „АутНебраска" (OutNebraska), определи резултата като „обезсърчителен" и заяви, че очаква подобни предложения да се появят и в бъдещи допитвания.

Републиканците използваха темата и в президентската кампания през 2024 г. Трудностите на демократите да отговорят последователно на атаките тогава бяха широко възприети като един от факторите за загубата на Камала Харис от Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.