Педро Алиана пое президентския пост в Парагвай след отстраняването на Сантяго Пеня

Вицепрезидентът на Парагвай Педро Алиана пое поста на държавен глава, след като Сенатът отстрани Сантяго Пеня чрез импийчмънт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА Смяната на властта идва в разгара на банкова криза, която прерасна в политическа. Пеня загуби подкрепата на висши представители на управляващата консервативна партия „Колорадо". Някои от тях го обвиниха за краха на дигиталния кредитор „Уено", след който милиони клиенти останаха без достъп до сметките си. До март 2025 г. Пеня е бил бизнес партньор в корпоративната група, която е притежавала финансовата институция.

52-годишният Алиана ще довърши мандата на Пеня, който изтича през август 2028 г. Дългогодишният лидер на „Колорадо" се готвеше да се кандидатира за президент на изборите през 2028 г., но пое поста две години по-рано, отбелязва Ройтерс.

Алиана остана лоялен на Пеня до понеделник, когато обяви, че временно спира кампанията си за вътрешнопартийните избори през декември, докато правителството се опитва да овладее финансовата криза. Пред журналисти той заяви, че иска да стане президент и смята, че има нужните познания, способности и идеи. Добави, че не желае да носи отговорност за грешките на други политици. Мнозина възприеха думите му като знак, че се дистанцира от Пеня на фона на натиска заради начина, по който президентът се справяше с кризата около „Уено".

Алиана е бил председател на „Колорадо" в продължение на осем години и се е издигнал в партията успоредно с бившия президент Орасио Картес. „Колорадо" управлява Парагвай през по-голямата част от последните осем десетилетия. Според Мариано Мачадо, главен анализатор за Америка в консултантската компания за оценка на риска „Вериск Мейпълкрофт" (Verisk Maplecroft), президентството на Алиана означава продължаване на досегашната политика, зависимост от Картес и слаб мандат.

С отстраняването на Пеня Парагвай губи основния застъпник на досегашната си инвестиционна програма. Очаква се страната да запази традиционния си подход към макроикономическата политика, а натискът за разходи, свързани с клиентелизъм, да се засили преди изборите през 2028 г.

Алиана подчертава близките отношения със САЩ. Миналия месец той заяви пред аржентинското издание „Инфобае" (Infobae), че инициативата на администрацията на Доналд Тръмп за регионална сигурност „Щит на Америките" ще помогне на Парагвай да се бори по-ефективно с организираната престъпност. Алиана подкрепя и дипломатическите връзки с Тайван, каквито поддържат Парагвай и още 11 държави, и заема твърда произраелска позиция.

Крахът на „Уено" тази седмица предизвика протести в столицата Асунсион и повдигна въпроси за надзора над кредитора. Кризата доведе и до оставката на управителя на Централната банка Карлос Карвало.

Преди да стане вицепрезидент през 2023 г., Алиана представляваше южния департамент Нембуку в Камарата на депутатите в продължение на десет години. Той е роден там и в началото на политическата си кариера е бил губернатор на департамента. Алиана има репутацията на сдържан политик с тесни връзки с ръководството на „Колорадо".