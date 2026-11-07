За първи път чужденец ще лети до китайската космическа станция, астронавтът ще е от Пакистан

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Пакистански астронавт ще стане първият чужденец, посетил китайската космическа станция „Тиенгун". Той ще участва в предстоящата мисия „Шънджоу-24", която е планирана за тази година, съобщи БТА.

Астронавтът ще бъде включен в екипажа като специалист по полезния товар, който отговаря за провеждането на научни експерименти и работата с изследователско оборудване. След кратък престой в орбита той ще се завърне на Земята с космическия кораб „Шънджоу-23", съобщи китайската държавна телевизия CCTV, като се позова на Китайската агенция за пилотирани космически полети.

За първи път в историята на китайската пилотирана космическа програма в общ полет ще участват китайски и чуждестранен астронавт. Досега на борда на станцията „Тиенгун" са работили само китайски екипажи.

Китайските власти все още не са обявили името на пакистанския участник, нито точната дата на изстрелването. Известно е обаче, че двама пакистански пилоти - Мухамад Зишан Али и Хурам Дауд, преминават специализирано обучение в Китайския център за подготовка на астронавти в Пекин.

Подготовката включва практически занятия по управление на космически системи, работа в условия на безтегловност, адаптация към натоварванията по време на полет и интензивно изучаване на китайски език.

Космическата мисия е резултат от споразумение за сътрудничество между Китай и Пакистан, подписано през февруари 2025 г. Двете държави поддържат близки политически, икономически и технологични отношения, а космическото сътрудничество е част от разширяването на тяхното стратегическо партньорство.

За Пакистан участието в „Шънджоу-24" ще бъде важна стъпка в развитието на националната космическа програма, тъй като страната все още не разполага със собствени средства за извеждане на хора в орбита.

Китай продължава да разширява космическите си амбиции. Пекин планира да изпрати свои астронавти на Луната до 2030 г., като паралелно развива станцията „Тиенгун" и международните си научни партньорства.

Съединените щати също подготвят нови пилотирани експедиции до Луната, като НАСА си е поставила за цел завръщане на американски астронавти на лунната повърхност през 2028 г.