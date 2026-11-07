ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Иван Колев – русофилът, който прогони руснаци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Румъния разследва серията от фалшиви бомбени заплахи срещу самолети

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

2584
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лука Никулеску КАДЪР: Екс/@RRInternational
Лука Никулеску КАДЪР: Екс/@RRInternational

Румънските власти разследват кой стои зад поредицата от бомбени заплахи срещу самолети и работят с европейски партньори по случая. Румънският премиер Лука Никулеску заяви днес, че нито една от заплахите не се е потвърдила при проверките, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Попитан на пресконференция дали има данни за координирани действия или подозрения за руска намеса, Никулеску каза, че ще изчака резултатите от разследванията, преди да коментира възможните версии. Той определи сигналите като повод за безпокойство и заяви, че властите ще оповестят резултатите, когато разполагат с тях.

През последните дни вълна от фалшиви бомбени заплахи засегна десетки полети и летища в Европа. Сигналите доведоха до отклоняване на самолети от маршрутите им, закъснения и допълнителни проверки за сигурност, отбелязва Аджерпрес.

Лука Никулеску КАДЪР: Екс/@RRInternational

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)