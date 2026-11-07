Румъния разследва серията от фалшиви бомбени заплахи срещу самолети

Румънските власти разследват кой стои зад поредицата от бомбени заплахи срещу самолети и работят с европейски партньори по случая. Румънският премиер Лука Никулеску заяви днес, че нито една от заплахите не се е потвърдила при проверките, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Попитан на пресконференция дали има данни за координирани действия или подозрения за руска намеса, Никулеску каза, че ще изчака резултатите от разследванията, преди да коментира възможните версии. Той определи сигналите като повод за безпокойство и заяви, че властите ще оповестят резултатите, когато разполагат с тях.

През последните дни вълна от фалшиви бомбени заплахи засегна десетки полети и летища в Европа. Сигналите доведоха до отклоняване на самолети от маршрутите им, закъснения и допълнителни проверки за сигурност, отбелязва Аджерпрес.