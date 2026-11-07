Дъждове наводниха десетки хиляди палатки на разселени хора в ивицата Газа

Проливни дъждове наводниха десетки хиляди палатки в претъпкани лагери за разселени палестинци из цялата ивица Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Според властите водите са отнесли много подслони, като навсякъде има прогизнали одеяла и матраци.

Пресслужбата на оглавяваното от палестинското ислямистко движение „Хамас" правителство в Газа съобщи, че през последните 12 часа са били наводнени най-малко 70 000 палатки. Десетки хиляди разселени хора са засегнати от проливните дъждове, като има данни за ранени, но не и за загинали.

Службата за гражданска защита в ивицата Газа е получила 1500 сигнала за помощ от разселени палестинци. Три необитаеми къщи са се срутили, добавиха от службата, като посочиха, че няма пострадали хора.

Някои от обитателите на бежански лагер в Газа сами са се опитали да поправят повредените си палатки, а други са укрепили подслоните си с пясък, за да предотвратят проникването на вода в тях.

Представители на общинските власти и на гражданската отбрана заявиха, че „не са успели да се справят с бурята поради недостиг на гориво и повреди по оборудването". Те посочиха, че в хода на войната си срещу „Хамас" израелските сили са унищожили стотици превозни средства, включително булдозери и съоръжения, използвани за изпомпването на вода.

Войната предизвика разселването на по-голямата част от 2-милионното население на Газа. Голяма част от анклава е в руини и повечето палестинци сега живеят в палаткови лагери.

Днес „Хамас" обвини Израел, че не допуска в ивицата Газа да бъдат внасяни палатки, брезенти и сглобяеми фургони, както и строителни материали.

Ройтерс отбелязва, че службата към израелското министерство на отбраната КОГАТ (COGAT), която отговаря за гражданското управление в палестинските територии, все още не е коментирала обвиненията, отправени от „Хамас".

От КОГАТ вчера заявиха, че с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст в ивицата Газа са влезли още четири камиона цистерни за изпомпване на вода. Те се присъединяват към други осем камиона, доставени през изминалия месец, за да подпомогнат изпомпването на отпадъчни води, ежеседмичното извозване на отпадъци и ремонта на водната и канализационната инфраструктура.

Прекратяването на огъня, което бе договорено миналата година с посредничеството на САЩ, предвиждаше възстановяването на Газа, но напредъкът в тази насока е минимален, отбелязва Ройтерс. Преговарящите не успяха да се споразумеят относно условията за разоръжаване на палестинското ислямистко движение „Хамас" и за изтеглянето на израелските войски, които контролират около две трети от палестинската територия.

По данни на палестинските власти от началото на израелската офанзива в ивицата Газа са били убити над 74 000 жители на територията.

Израелската офанзива в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. ислямистки бойци, водени от „Хамас", атакуваха Израел. Тогава бяха убити над 1200 души, а 251 бяха взети за заложници, сочат официални израелски данни, цитирани от БТА.