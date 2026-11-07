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Ирландия предприема мащабна операция срещу заплахи за срещите на евролидерите

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Михол Мартин Снимка: Twitter/@MayBrujaMolona
Михол Мартин Снимка: Twitter/@MayBrujaMolona

Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че според него двете европейски срещи на върха, планирани за следващата седмица, не са изложени на риск заради неотдавнашната вълна от бомбени заплахи, насочени срещу авиокомпании и ирландски медийни организации, съобщи ДПА.

Все още е твърде рано да се каже дали Русия стои зад фалшивите заплахи за бомби срещу ирландски медии, посочи снощи Мартин в изявление.

„Съществува общо схващане, че зачестяването на хибридните атаки е свързано с Русия", каза ирландският Тишок (Taoiseach - от ирландски - „вожд"), цитиран от британската агенция „Прес Асосиейшън".

През изминалата седмица десетки полети в голяма част от Европа бяха засегнати от мистериозни заплахи за бомби, като някои самолети бяха пренасочени към други летища.

При проверки от специалисти в нито един от случаите не бяха открити взривни устройства. Ирландски медии също получиха подобни заплахи по електронна поща.

Ирландската обществена телевизия (RTE) временно преустанови излъчването на програмите си вчера, тъй като телевизионните и радиостудията ѝ трябваше да бъдат евакуирани.

Очаква се идния четвъртък около 50 европейски лидери да присъстват на срещата на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

Форумът, в който участват не само страни членки на ЕС, но също така Великобритания, Турция, Украйна, Молдова, страни от Западните Балкани и Кавказ, беше иницииран от френския президент Еманюел Макрон преди няколко години.

За следващия петък в столицата на Ирландия е планирана и неформална среща на върха на лидерите от ЕС.

Мартин определи предстоящите срещи като най-мащабната операция по сигурността в историята на страната, пише БТА.

Михол Мартин Снимка: Twitter/@MayBrujaMolona

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