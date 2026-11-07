Синът на последния ирански шах прие награда за свобода

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Иранският опозиционен политик Реза Пахлави прие от името на иранския народ тазгодишната награда за свобода на фондация „Фридрих Науман" на церемония във Франкфурт, предаде ДПА.

Наградата бе присъдена на иранския народ в знак на признание на неговата „съпротива срещу твърдолинейното ислямистко правителство в Техеран".

Фондация „Фридрих Науман" поддържа тесни връзки с германската либерална Свободна демократическа партия.

Същевременно около 5000 демонстранти, предимно поддръжници на Пахлави, излязоха днес по улиците на Франкфурт, съобщи германската полиция.

Пахлави, който живее в изгнание в САЩ, е син на вече покойния ирански шах, отстранен в хода на Ислямската революция през 1979 г. Пахлави се самоиздигна като кандидат за преходен лидер в случай, че сегашният режим в Техеран бъде свален, но мнозина гледат на него критично, в немалка степен и заради автократичното управлението на баща му, отбелязва ДПА.

Пахлави заяви на днешната церемония в историческия храм „Свети Павел", че един ден ще предаде наградата на иранския народ „не на чуждестранна територия, а в столицата Техеран". Публиката, състояща се предимно от хора с ирански произход, неведнъж заглушаваше церемонията с възгласи „Да живее шахът, да живее Иран!"

Мари-Агнес Щрак-Цимерман, която е член на германската Свободна демократическа партия, както и на Европейския парламент, отбеляза по време на церемонията, че Пахлави винаги е отстоявал идеята, че иранският народ сам трябва да решава своето бъдеще, пише БТА.