ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Иван Колев – русофилът, който прогони руснаци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Синът на последния ирански шах прие награда за свобода

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

3256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Реза Пахлави
Реза Пахлави

Иранският опозиционен политик Реза Пахлави прие от името на иранския народ тазгодишната награда за свобода на фондация „Фридрих Науман" на церемония във Франкфурт, предаде ДПА.

Наградата бе присъдена на иранския народ в знак на признание на неговата „съпротива срещу твърдолинейното ислямистко правителство в Техеран".

Фондация „Фридрих Науман" поддържа тесни връзки с германската либерална Свободна демократическа партия.

Същевременно около 5000 демонстранти, предимно поддръжници на Пахлави, излязоха днес по улиците на Франкфурт, съобщи германската полиция.

Пахлави, който живее в изгнание в САЩ, е син на вече покойния ирански шах, отстранен в хода на Ислямската революция през 1979 г. Пахлави се самоиздигна като кандидат за преходен лидер в случай, че сегашният режим в Техеран бъде свален, но мнозина гледат на него критично, в немалка степен и заради автократичното управлението на баща му, отбелязва ДПА.

Пахлави заяви на днешната церемония в историческия храм „Свети Павел", че един ден ще предаде наградата на иранския народ „не на чуждестранна територия, а в столицата Техеран". Публиката, състояща се предимно от хора с ирански произход, неведнъж заглушаваше церемонията с възгласи „Да живее шахът, да живее Иран!"

Мари-Агнес Щрак-Цимерман, която е член на германската Свободна демократическа партия, както и на Европейския парламент, отбеляза по време на церемонията, че Пахлави винаги е отстоявал идеята, че иранският народ сам трябва да решава своето бъдеще, пише БТА.

Реза Пахлави

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)