Външният министър на Италия е жертва на киберпрестъпници, подозират Москва зад атаките

Италианският външен министър Антонио Таяни каза, че е жертва на киберпрестъпници, които разпространяват личните му данни в така наречения даркнет (тъмната мрежа - скритата част от интернет - бел. ред.) заради подкрепата на Италия за Украйна, предадоха „Скай Ти Джи 24" и Франс прес.

"От няколко дни киберпрестъпниците разпространяват личните ми данни в даркнет и се стремят да получат допълнителна информация за мен, като по този начин ме излагат на нова опасност", написа Таяни в социалната платформа Екс.

"Замесват и семейството ми и са готови да платят за повече подробности за мен и моите близки. Моята реакция е много проста: няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства", продължи министърът на външните работи на Италия, цитиран от БТА.

"Нашата позиция по отношение на Украйна е политическата причина, поради която съм на прицела им, е защитата на свободата на суверенна държава, заемане на ясна позиция в полза на демокрацията и независимостта на нацията. Това е опасното в очите на тези престъпни формирования", заключи Таяни.

Италианското правителство оказва твърда подкрепа на Киев и оказва хуманитарна, така и военна помощ на тази страна.

Хакерите, за които които говори Таяни, са са заподозрени, че са свързани с Русия, пише италианската медия „Скай Ти Джи 24". Става дума за хакерската групировка „Нонейм057(16)" („Noname057(16)".

Освен Таяни жертви на атаката са били и други италиански представители. Това са римският прокурор Франческо Ло Вой и ръководителят на италианската пощенска полиция Ивано Габриели. Миналата година именно Ло Вой и Габриели бяха част от международна следствена група, разследваща руски хакери.

Според Таяни атаката е и реакция на дейностите, които министерството на външните работи от месеци предприема в защита на своята киберсигурност. Той припомни, че от 1 януари тази година във външното министерство е създадена специална дирекция по киберсигурност, чиято цел е да предпазва Италия от кибератаки на субекти, които често по един или друг начин са свързани с враждебни държавни структури.

От 26 октомври миналата година„Нонейм057(16)", за която се смята, че е свързана с руското военно разузнаване (ГРУ), е обявила „награда" за предоставяне на данни за 18 души от Италия и чужбина, смятани за врагове на Руската федерация. Сред тези италианци бил и Паоло Тасан-Дзанин, кмет на град Авиано (в провинция Порденоне), в който се намира американска военновъздушна база. Сред известните личности в чужбина били и Михаел Шмид, председател на „Евроджъст", Бенямин Краузе, магистрат от прокуратурата във Франкфурт, Холгер Мюнх, ръководител на германската полиция и Михаел Александър Мартенс, разследващ журналист, издирван от Москва.

Това не е първият случай, в който представител на италианските държавни институции става мишена на групата „Нонейм057(16)", пише медията и изброява предходните атаки срещу Италия на групировката.

Първата мащабна атака е извършена през февруари 2023 г., малко след посещението на премиера Джорджа Мелони в Киев. При първата си операция тогава срещу Италия хакерите атакуват уебсайтовете на няколко министерства и държавни институции, сред които министерствата на транспорта и отбраната, както и сайтове на въоръжените сили.

През февруари 2024 г. следва нова вълна от кибератаки срещу италиански сайтове. През юни, в деня на изборите за Европейски парламент, хакерите обявяват атаки срещу интернет инфраструктурата на различни европейски държави, включително Италия.

През декември 2024 г. мишена стават уебсайтовете на миланските летища Малпенса и Линате.

Няколко дни по-късно е извършена и първата успешна блокада на сайта на италианското външно министерство. Кибероперацията засяга не само външното министерство, но и редица други италиански министерства, институции и компании, сред които министерството на инфраструктурата и транспорта, Италианската комисия за надзор на финансовите пазари, карабинерите, военноморските сили; военновъздушните сили, компании за обществен транспорт в Рим, Палермо и Генуа. При обявяването на операцията си тогава хакерите отправят критики към министър-председателя Джорджа Мелони и „продължаващата пълна подкрепа за Украйна".

През февруари 2025 г. отново са атакувани уебсайтове на италиански банки и транспортни компании. Това е представено от същите тези хакери като ответна реакция срещу „русофобския", по техните думи, президент на Италия Серджо Матарела.

През февруари 2026 г. започва нова вълна от атаки, насочени срещу сайтове, свързани със Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Малко след това групата отново взема на прицел външния министър Антонио Таяни в своя канал в Телеграм, като публикува информация за жалбата, подадена от вицепремиера във връзка с атаките срещу уебсайтовете на италианските посолства и хотелите, свързани с Олимпийските игри.

Накрая, сайтът на италианското външно министерство отново става обект на кибератака. Тогава тази атака е извършена приблизително по същото време, когато говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отправя остри критики към Таяни и неговите предупреждения за опасността от руска намеса в предстоящите парламентарни избори в Италия.

Министър-председателят Джорджа Мелони заяви относно атаката срещу Таяни сега: „Пускането за продажба на поверителна информация за представители на държавните институции предизвиква сериозна загриженост и трябва да бъде посрещнато с максимална решителност."

Тя спомена и „тревожното разпространение на фалшиви изображения, публикувани дори от представители на опозицията", като подчерта, че „свободата на словото никога не трябва да се превръща в поле за дезинформация".

През последните часове предизвика полемика например подобна публикация на председателя на Демократическата партия Стефано Боначини, която впоследствие беше изтрита. В нея имаше снимка на Таяни с червена шапка на движението на Доналд Тръмп МАГА.