Шестима загинали и 15 ранени при атентат на площада в Краков (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма данни за пострадали български граждани по време на атаката

Шестина души са загинали след стрелба на главния пазарен площад в Краков, а 15 са ранени, включително двама полицейски служители, съобщават от полицията в Малополското воеводство, цитирани от Би Би Си.

Полският премиер Доналд Туск ще посети града.

В публикация в социалната мрежа X от полицията посочват, че около 15 ч. местно време мъж, навлязъл с автомобил на площада, е започнал „да стреля по случайни хора от колата си".

Извършителят е бил прострелян от полицията и се транспортира към болница, се казва в друго съобщение.

Нападателят е полски гражданин. Не е носил документи за самоличност. Но полицията е успяла да установи неговата самоличност по оперативен път.

Полицията каза, че нападателят е на 25 години и че в колата му е са били открити още много други оръжия и боеприпаси, посочват Асошиейтед прес и ТВН 24, като цитират говорителката на полицията в Краков Катажина Число.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Близо до църквата „Света Мария" кацна и хеликоптер линейка.

12 от ранените се в тежко състояние.

„При инцидента на Главния пазарен площад загинаха петима души, а над 10 бяха ранени. Нападателят бе прострелян от полицаи и в момента се транспортира към болница", добавиха от полицията в Малополско воеводство. Сред ранените има и полицаи.

Полският министър-председател Доналд Туск написа в Екс, че полицията разследва стрелбата и че той получава информация по случая от Министерството на вътрешните работи, съобщава БТА.

Полицията опроверга твърденията, че е имало и втори замесен в престъплението, след като по-рано тази вечер младши сержант Якуб Мирочна от полицията в Краков каза за Полската агенция по печата (ПАП), че по първоначална информация нападението на Главния пазарен площад е извършено от двама души.

По информация на посолството на България във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката на централния площад в Краков. Посолството е в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и има готовност да окаже консулско съдействие при необходимост.