Папата с призив към всички в Южна Америка

Папа Лъв XIV призова народите в Южна Америка да преодолеят различията между си, предаде Ройтерс.

Светият отец отправи този призив пред десетки хиляди хора по време на литургия в уругвайския град Пайсанду, близо до границата с Аржентина.

Лъв XIV предприе амбициозна 12-дневна обиколка, включваща три латиноамерикански страни. Това е едно от най-натоварените папски пътувания от десетилетия.

Днес той измина около 378 км от Монтевидео до икономическия център Пайсанду в северозападната част на Уругвай. Хиляди вярващи прекараха нощта в местния парк „Париж Лондон" в очакване на Светия отец. Те не се изплашиха от проливния дъжд, който отслабна малко преди пристигането на понтифика. Лъв XIV e първият папа, който посещава града, разположен на брега на река Уругвай.

Преди по-малко от месец 71-годишният глава на Римокатолическата църква претърпя операция за отстраняване на част от десния бял дроб заради рак.

Днес той призова народите в Латинска Америка да се отнасят един към друг „справедливо, честно и с вяра". На литургията присъстваха около 40 000 души, отбелязват ДПА и Франс прес. Много от тях бяха дошли от Аржентина, където католицизмът е много по-разпространен. Лъв XIV, който е първият папа роден в САЩ, призова присъстващите да разпространяват вярата с „творческа смелост". „Това е призванието на всички нас: да изграждаме мостове, да укрепваме връзките, да обединяваме и да предаваме радостта от вярата", добави той.

На присъстващите днес в парка в Пайсанду богомолци беше осигурена и традиционната южноамериканска напитката мате, отбелязва Франс прес.

Папата забеляза това и коментира, че матето също учи хората да споделят и да живеят в общност, да затягат връзките, които ги обединяват и да се сближават като братя. Според него матето е символ на интеграцията, на приема и на общите ценности. „Матето достигна дори в Рим", каза папата и породи смях сред множеството.

По-късно през деня Лъв XIV ще се завърне в Монтевидео за няколко събития, включително нощно молитвено бдение, което се очаква да привлече около 60 000 младежи, припомнят световните агенции.

Визитата на Лъв XIV в Уругвай ще продължи до неделя, след което Светият отец ще отпътува за Аржентина, а по-късно ще посети и Перу.

Ватиканът определи последната спирка от обиколката на папата като „завръщане у дома", понеже той е бил мисионер и епископ в Перу в продължение на десетилетия и е придобил перуанско гражданство.

Очаква се в хода на обиколката си в Латинска Америка Лъв XIV да засегне редица проблеми, пред които е изправен континентът, включително унищожаването на околната среда, трафика на оръжие и регионалната нестабилност, пише БТА.