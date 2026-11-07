Зеленски след корупционния скандал: Ще има още кадрови промени в Службата за сигурност

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предстоят още „кадрови решения" в Службата за сигурност на Украйна (СБУ) след скорошните уволнения, предизвикани от корупционен скандал, който разпали обществено недоволство, предаде Ройтерс.

В редовното си вечерно обръщение Зеленски определи разкритията на антикорупционните органи, че висши служители в сигурността и правоприлагането са прикривали престъпна група, като „откровено срамни и напълно неприемливи".

„Заради това вече има уволнения в Службата за сигурност на Украйна, а предстоят и други кадрови решения", подчерта той, цитиран от БТА.