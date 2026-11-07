В Северна Македония почетоха паметта на 214 български офицери и войници

Паметта на 214 български офицери и войници, погребани в българското военно гробище в с. Цапари, Битолско, бе почетена на Архангелова задушница.

По време на Първата световна война село Цапари е на фронтовата линия и край селото са погребани българските воини, загинали в защита на Червената стена (кота 1248).

През март 1917 г. срещу българските дивизии започва офанзива на пет пъти по-голяма по численост войска на Антантата. Сражението продължава близо три месеца и завършва с победа за българската армия, а битката е наречена „Македонската Шипка".

През 2004 г. гробището става първото официално признато българско военно гробище на територията на Северна Македония.

"Няма по-човешко от това, когато пристъпиш в гробище и видиш кръстовете, да изпиташ тъга. На това свято място и на тези военни гробища в пределите на нашето отечество и извън него аз изпитвам само гордост. Гордост от това какви предци съм имал, гордост от това какво са направили със страната ни, гордост от саможертвата, която са поставили на олтара на Отечеството. Гордост не само за мен, но и за всички нас. Прав е поетът, когато е написал, че сме синове на юнашко племе. Мъжете, положени тук, са пример за всички нас, какво би трябвало да сме готови да направим. Живеем във време, в което много по-малко се изисква да направим за Родината си. Много по-малко се изисква да дадем и трябва да сме готови да го дадем, за да не остане тяхната саможертва само като пример, пред който да се прекланяме. Не е достатъчно само да се прекланяме. Тази наша гордост, следва да превърнем в дела", обърна се към присъстващите посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков, цитиран от БТА.

"За българския народ воинската памет е неразделна част от националната идентичност. Тя ни свързва с поколенията, които са защитавали България и ни напомня, че свободата, мирът и сигурността не са даденост, а ценности, които трябва да бъдат отстоявани с отговорност, мъдрост и решимост. Поклон пред загиналите български войни и вечна слава!", каза в словото си българският заместник-министър на отбраната Катерина Граматикова.

"Тук съм и за да видя след 27 години как това място, на което някога нямаше нито един кръстен знак, сега вече е място за почит, място за памет, място за достойнство и място за гордост. Трябва за знаем, че има неща, на които сме длъжници и да отдаваме почит на онези, дали живота си за свободата на други българи, които са страдали под чужда власт", посочи в словото си съпредседателят на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония и бивш посланик на страната ни в Скопие проф. Ангел Димитров.

На паметника на българското военно гробище венци и цветя бяха поднесени от името на министъра на отбраната и началника на отбраната на България, посолството на страната ни в Скопие, генералното консулство на България в Битоля, от съпредседателя на историческата комисия, от военните аташета на Италия, Украйна, Китай, Хърватия, Великобритания, Съюза на ветераните от воините на България, както и от името на сдруженията на българите в Северна Македония.

Наред със заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова и посланика на България в Северна Македония Желязко Радуков, на българското военно гробище в с. Цапари присъстваха Людмил Михайлов, директор дирекция Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание към Министерство на отбраната на Република България, Станислав Генков, държавен експерт в дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" в МО, Бригаден генерал Станчо Кайков, Началника на Националния военен университет „Васил Левски", полк. Георги Георгиев, началник на Централното военно окръжие (ЦВО) в България, подполк. Дилян Петров, зам.-началник на щаба на ЦВО, генералният консул на страната ни в Битоля Петър Петров, членовете на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, дипломати от дипломатическите мисии на страната ни в Скопие и Битоля, Съюза на ветераните от войните на България, представители на българските сдружения в Северна Македония.

Панихида за загиналите бе отслужена в църквата "Св. Георги" в Цапари, а българската делегация положи цветя и на надгробните паметници на седем български офицери, погребани в двора на църквата.

Вчера българската делегация положи венци и цветя и на паметната плоча на българските воини, загинали през 1914-1918 г., във военното гробище в Прилеп, където са погребани и австро-унгарски, германски, румънски, руски, турски, сръбски и албански войници, на паметника на 193 български офицери и войници в района на с. Дреново, община Кавадарци, и на паметника на загиналите български офицери и войници в двора на църквата в с. Беранци, Битолско.