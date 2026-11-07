Отстраненият и арестуван президент на Парагвай Сантяго Пеня се яви пред прокурори

Бившият президент на Парагвай Сантяго Пеня се яви пред разследващите органи на страната ден след като беше отстранен от длъжност и беше поставен под домашен арест на фона на политическа и финансова криза, предизвикана от фалита на банката „Уено" (Ueno), предаде Ройтерс.

Вчера от прокуратурата на южноамериканската страна заявиха, че обвиненията срещу Пеня все още се уточняват, но е възможно да включват търговия с влияние.

С отстраняването му на власт дойде вицепрезидентът Педро Алиана – дългогодишен политик от управляващата партия „Колорадо", който положи клетва вчера, за да довърши мандата на Пеня до август 2028 г.

Законодателите, подкрепили отстраняването на Пеня, го обвиниха в конфликт на интереси, манипулиране на регулаторния надзор и участие в институционално прикриване на нарушения, в което е замесена и Централната банка.

Пеня, който е бил акционер в холдинговата компания на „Уено" до март 2025 г., отрича да е извършил каквото и да е нарушение и твърди, че проблемите на банката са от регулаторен характер.

Крахът остави милиони клиенти без достъп до сметките си, което доведе до протести в столицата Асунсион. Скандалът засегна също висши длъжностни лица и бивши ръководители на „Уено", докато регулаторните органи се опитват да успокоят вложителите и да ограничат рисковете за финансовата система като цяло, съобщава БТА.