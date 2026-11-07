Левият кандидат за президент на Франция обеща да увеличи минималната заплата

Очаква се кандидатът за президент на Франция от крайната левица Жан-Люк Меланшон да представи днес предизборната си програма, включваща повишаване на минималната работна заплата, както и намаляване на възрастта за пенсиониране в страната на 60 години, предаде Ройтерс.

Меланшон, който е на 75-годишна възраст, се счита за кандидатът от левицата с най-големи шансове на изборите напролет, а последните проучвания на общественото мнение показват, че той ще се изправи срещу Марин льо Пен на втори тур. Според социологическите прочувания обаче Меланшон вероятно ще загуби от Льо Пен президентската надпревара.

Неговата предизборна програма, озаглавена „Общо бъдеще" (L'Avenir en commun), представлява пети вариант на програмата на партията му „Непокорна Франция" (LFI) и до голяма степен потвърждава политиките, които са били в основата на предишните президентски кампании на Меланшон.

Сред основните му обещания е отмяната на пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, която постепенно повиши минималната пенсионна възраст във Франция от 62 на 64 години в опит да се стабилизират публичните финанси.

От „Непокорна Франция" заявяват, че пенсионната възраст ще се възстанови на 60 години за хората, които са плащали осигуровки в продължение на 40 години.

Предизборна програма на партията на Меланшон също така предвижда увеличаване на нетната минимална месечна заплата от около 1480 евро на 1700 евро и включва планове за премахване на единната данъчна ставка върху доходите от капиталови активи, инвестиции или богатство, увеличаване на данъците за най-богатите домакинства и въвеждане на таван на цените на основните хранителни продукти.

„Непокорна Франция" отново потвърждава подкрепата си за постепенно премахване на ядрената енергетика в полза на електроенергийна система, изцяло базирана на възобновяеми източници, включително отмяна на планираната програма за разработването на реактори от нов тип - EPR2, както и отказ от удължаване на експлоатационния срок на атомните електроцентрали, които са изградени преди повече от 60 години.

В областта на външната политика програмата на Меланшон потвърждава отдавнашната му критика към НАТО и призовава за постепенно изтегляне на Франция от алианса, като се започне с излизане от интегрираното му военно командване.

В програмата фигурират и критики срещу германското влияние върху икономическата политика на Европейския съюз, като Берлин се описва като главния защитник в Европа на „ордолиберализма" – икономическа философия, фокусирана върху строги бюджетни правила, ценова стабилност и независима парична политика.

Очаква се Меланшон да се обяви и за по-голяма защита на местната промишленост, включително мерки за насърчаване на преместването на производства във Франция, и за по-голяма намеса на държавата в икономиката, съобщава БТА.