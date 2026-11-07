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Сирия отрича да изпраща войски в Йемен

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Сирия няма планове да изпраща военни сили в Йемен, предаде Ройтерс. Дипломатически източник е отхвърлил съобщенията за евентуално разполагане на войски като неоснователни пред сирийската държавна новинарска агенция САНА.

Източникът разясни обхвата на военното сътрудничество със Саудитска Арабия, което понастоящем е насочено към обучение на сирийските военни, изграждане на техния капацитет и обмен на военен опит, съобщава БТА.

Предвижда се следващия месец да започнат посещения на саудитски представители в Сирия с цел координация. Сътрудничеството може да прерасне в споразумение за взаимна отбрана или в присъединяване на Сирия към „Споразумението за съвместна отбрана от Мека", в зависимост от общите интереси на двете държави, допълни източникът.

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