Професионални войници протестират в Скопие, искат по-високи заплати

Професионални войници се събраха днес на протест пред сградата на правителството на Северна Македония с настояване Министерството на отбраната да осигури трайно и законно разрешаване на трудовия им статут, достойно увеличение на заплатите и справедливо обезщетение на бившите военнослужещи, съобщават местните медии.

С транспаранти с надписи "Не търсим милостиня, търсим равенство" и "613 ветерани не търсят виновници, а искат от държавата да коригира неправдата" бивши професионални войници излязоха на протест пред сградата на правителството в Скопие, информира изданието "Фокус".

Те са недоволни от големите разлики в размера на обезщетенията при пенсиониране след законови изменения и настояват за еднакво третиране на всички пенсионирани войници, независимо кога са излезли в пенсия.

Според Видан Киприяновски от Координационния орган на пенсионираните военнослужещи има голяма разлика в сумите при пенсионираните преди 14 февруари 2024 г. войници и след това. "Погледнете разликите в сумите. Ако тогава един генерал е получавал 3000 евро като обезщетение, сега тази сума възлиза на 25 000 евро", казва той.

Същевременно от Независимия синдикат на професионалните войници настояват военнослужещите да получат безсрочни договори, а заплатите им да бъдат повишени.

"Внесохме проект в парламента през следващите седем години да няма нови назначения, като по този начин биха били спестени от 10 до 12 милиона евро в бюджета на Министерството на отбраната, с които да се обезщетят пенсионираните войници. Освен това и сегашните професионални войници ще получат безсрочен договор и право на пенсия", посочи Александър Насковски от Независимия синдикат на професионалните войници.

От Министерството на отбраната заявиха, че исканията за ретроактивно изплащане на по-високи обезщетения след законовите промени е в разрез със закона, съобщава БТА.

Пенсионираните професионални войници заявиха, че ако не се намери решение за исканията им, ще засилят протестите, като включат и други градове.