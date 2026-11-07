Полицията пусна сълзотворен газ срещу протестиращи студенти в Тирана

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Сблъсъци избухнаха днес пред Министерството на образованието в Тирана, където група протестиращи запалиха кошчета за боклук и ги тласнаха към полицейските служители, съобщава АТА.

Демонстрантите хвърляха различни предмети срещу органите на реда, които отговориха с лютив спрей и сълзотворен газ.

Напрежението нарасна допълнително, след като маскирани лица започнаха да хвърлят камъни срещу полицаите. Водни оръдия също бяха разположени на мястото, за да бъдат използвани за разпръскване на тълпата, съобщава БТА.

Митингът започна като студентски протест, а след това избухнаха сблъсъци между студентите и представители и поддръжници на опозиционната Демократическа партия, отбелязва агенцията.

Студентите се опитаха да попречат на привърженици на партията на бившия премиер и бивш президент Сали Бериша да се присъединят към техния митинг.

Носейки банер с надпис "Рама в затвора, Бериша в затвора", младежите изразиха несъгласието си с участието на политически партии в протеста.

Вчера председателят на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша призова гражданите да се присъединят към днешния протест, за да подкрепят студентите, като подчерта, че "победата на техния бунт" е изключително важна за бъдещето на страната.

Студентските протести в Албания започнаха в Тирана на 13 октомври на фона на недоволство от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените перспективи за работа след дипломирането.

Демонстрациите бързо прераснаха в антиправителствени прояви с призиви за оставката на премиера социалист Еди Рама и създаването на техническо (служебно) правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси, а стотици участници бяха задържани.

По-рано тази година партията на Бериша също организира серия от протести с искане за оставка на правителството на Еди Рама, за сформиране на преходен кабинет и за провеждане на свободни избори.