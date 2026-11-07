Премиер призовава за задължителна военна служба в Германия

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Министър-председателят на германската провинция Бавария Маркус Зьодер отново призова за възстановяване на задължителната военна служба в Германия, предаде ДПА.

Значителните инвестиции във военно оборудване и инфраструктура, както и същественото ускоряване на процедурите за обществени поръчки, не са достатъчни, написа Зьодер в социалната мрежа Екс.

„Германия е изправена пред заплаха, каквато не е имало от много дълго време. Ето защо трябва да продължим да укрепваме Бундесвера", подчерта Зьодер, който е и председател на Християнсоциалния съюз - партия, действаща само в Бавария.

Той добави: „Ако демокрацията е важна за нас, трябва и да я защитаваме. Ето защо е ясно: отново се нуждаем от истинска система на задължителна военна служба."

Германският министър на отбраната Борис Писториус по-рано подчерта в интервю, че Законът за модернизиране на военната служба се основава на доброволното участие в армията и че „предвидените мерки дават резултат".

Пред медийната група „Функе" Писториук каза: „С около 190 000 военнослужещи в момента разполагаме с най-големия числен състав на армията от 13 години насам. Ако тази тенденция се запази, няма да имаме проблеми с увеличаването на числеността. Тогава няма да има нужда от дискусии за задължителната военна служба, независимо под каква форма би била организирана тя."

Партията на Зьодер и сестринската ѝ партия Християндемократически съюз, ръководена от канцлера на Германия Фридрих Мерц, управляват на федерално равнище в коалиция с левоцентристката Социалдемократическа партия, чийто член е Писториус.

Консерваторите и социалдемократите многократно влизаха в спорове относно новия модел на военна служба, преди да постигнат съгласие за целевия диапазон на увеличаване на числеността на въоръжените сили на Германия. В момента този целеви показател се изпълнява.

На всеки шест месеца Министерството на отбраната на Германия е длъжно да представя доклад за изпълнението на плановете.

В противен случай долната камара на германския парламент – Бундестагът, може да вземе решение за въвеждане на така наречената „задължителна военна служба според потребностите", пише БТА.