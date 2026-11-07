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Ердоган към Тръмп: Напрежението Иран-САЩ трябва да се разреши чрез дипломация

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Реджеп Ердоган КАДЪР: Фейсбук/Официален профил
Реджеп Ердоган КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, че Анкара ще продължи усилията си за постигане на мир и че напрежението между Иран и САЩ трябва да бъде разрешено чрез дипломация. Това съобщиха в събота от канцеларията на Ердоган, предаде Ройтерс.

Според официалното съобщение Ердоган е казал на Тръмп, че Турция ще продължи да допринася и за усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Той е подчертал също, че контактите както с Киев, така и с Москва трябва да бъдат засилени, съобщава БТА.

Реджеп Ердоган КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

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