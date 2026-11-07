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Нападнаха вкъщи доведения син на краля на Норвегия, осъден за изнасилвания

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Мариус Борг Хьойби Снимка: Twitter/@KaiseratCB
Мариус Борг Хьойби Снимка: Twitter/@KaiseratCB

Мъж е бил арестуван близо до жилището на Мариус Борг Хьойби, син на норвежката кралица Мете-Марит. Там той се намира под домашен арест, след като през юни беше осъден за изнасилване. Това съобщиха норвежките служби за сигурност, цитирани от Франс прес.

Според адвоката на Мариус Борг Хьойби мъжът е проникнал в къщата и е блъснал клиента му.

„Хьойби е преживял като неприятно и пораждащо чувство на несигурност това, че някой се е приближил до него в собствения му дом – мястото, където той трябва да може да се чувства в безопасност", заяви адвокатът Александър Грекер.

Според норвежки медии по време на инцидента крал Хокон и кралица Мете-Марит са се намирали в собственото си жилище, на няколкостотин метра от мястото на случилото се.

Мариус Борг Хьойби е роден от предишна връзка на Мете-Марит, преди брака ѝ с крал Хокон.

Той е осъден на четири години ефективно лишаване от свобода по две обвинения за изнасилване и още 32 други обвинения, сред които и насилие срещу бивша негова партньорка. По други две обвинения за предполагаеми изнасилвания той е оправдан.

От средата на юли 29-годишният мъж изтърпява наказанието си под формата на домашен арест, докато очаква делото на втора инстанция, насрочено за февруари, пише БТА.

Мариус Борг Хьойби Снимка: Twitter/@KaiseratCB
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