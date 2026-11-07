Масов арест на "неконвенционални" тийнове и младежи в центъра на Москва

Над 150 тийнейджъри и млади хора бяха задържани близо до барове и клубове в центъра на Москва. Основната акция се проведе в района на "Китай-город", съобщават телеграм каналите Mash и "Осторожно, новости".

Повече от десет полицейски микробуса пристигнаха в парк „Горка" на улица „Болшой Спасоглинищевски", където служители на реда прибираха хора близо до барове и директно от улицата.

Според Mash, акцията е проведена след многобройни оплаквания от местни жители за шум и силно поведение от страна на млади хора. Съобщава се също, че акции срещу неконвенционална младеж се провеждат в целия център на Москва.

Според роднини на задържаните, хората са били отведени в полицейските участъци "Басманни" и "Тагански", където в момента са държани в дворовете на участъците.

Роднини на задържаните съобщиха пред „Осторожно, новости", че в района на "Китай-город" „всички, които са били на улицата", са били отвеждани в полицейски микробуси без обяснение. Сред тях има непълнолетни, а полицията не информира родителите им.

Според роднините на задържаните, те скоро ще бъдат „отвеждани на групи до участъка" за разпити със служители на силите за сигурност и служители по делата на непълнолетните. В разговор с „Осторожно, новости" те заявиха, че тази процедура може да продължи до сутринта.

Полицията отказва да разкрие причините за задържането на повече от сто млади мъже в "Китай-город" на родителите им.

Родителите на задържаните съобщиха пред „Осторожно новости", че са били допуснати в сградата на полицейското управление в Басманния участък, но не са допускани покрай дежурния участък.

Отказва им се информация за обстоятелствата около задържането на децата им, докато самите те в момента са в двора на участъка и в паркирани на територията му патрулни коли.

На родителите също е отказано разрешение да освободят децата си.

Млада жена, задържана в центъра на Москва, говори пред „Осторожно, новости" за действията на силите за сигурност. Момичето обясни, че е била отведена до полицейски ван около 19 часа в "Чистые Пруди", където тя и приятелите ѝ снимали видео в TikTok. Ванът, в който се намирала, бил откаран в полицейското управление в Басманния участък, след което всички задържани били строени на улицата, където са им (включително на много деца под 14 години) крещели и са били заплашвани с побой.

„Все още не е имало заплахи, но ни блъскаха, влачеха и ни насилваха да влезем в микробуса. Служителите не предоставяха никаква лична информация, спокойно размахваха оръжията си срещу децата, крещяха. Казаха, че ако някой снима в автобуса, телефонът му ще бъде счупен, а той пребит", каза тя.

Според момичето в други полицейски ванове служители по сигурността биели задържани и чупели телефоните им, след което снимали паспортите и лицата им направо на улицата.

Задържаните деца също не могли да отидат ​​до тоалетната. Те твърдят, че им било казано: „Не можем да ви помогнем по никакъв начин, освен с глоба или шамар."

Родители вече са допуснати в двора на полицейското управление, но все още не са освободили децата им.