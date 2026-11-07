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Нетаняху: Кабинет на опозиционния блок и арабските партии води до разпад на Израел

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Бенямин Нетаняху
Бенямин Нетаняху

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху предупреди днес, че коалиционно правителство между опозиционния блок и арабските партии би довело до разпадането на държавата Израел, предаде Франс прес.

След парламентарните избори в Израел на 27 октомври израелският президент Ицхак Херцог трябва утре да обяви името на човека, на когото ще възложи задачата да състави следващото правителство.

Лидерът на опозиционния блок Гади Айзенкот, получил подкрепата на арабските партии „Обединена листа" и „Раам" (общо 19 депутати), изглежда има най-големи шансове да получи този мандат.

„Подобно правителство, зависимо от ислямистите, ще разруши държавата Израел отвътре, както се случва в европейските държави, и то в много по-сериозни мащаби", предупреди Нетаняху във видеообръщение.

Това изявление напомня на реториката, която редовно използват западни крайнодесни политици и коментатори. Те без основание твърдят, че в някои европейски региони е наложен ислямски закон заради живеещото там имигрантско население, отбелязва Франс прес.

Нетаняху многократно е отправял нападки срещу арабските партии, представяйки ги като „поддръжници на тероризма", които искат „да ислямизират Израел".

Макар Гади Айзенкот да не е изключил сътрудничество с арабските партии, той не е отхвърлил и възможността за съюз с ултраортодоксалните политически формации.

Според медийни публикации президентът Ицхак Херцог работи зад кулисите за съставянето на правителство на националното единство.

Днес Нетаняху отново заяви подкрепата си за тази идея, като настоя той самият да оглави подобно правителство. „Призовавам за съставянето на правителство на националното единство, което да обедини всички партии от националния лагер и всички ционистки партии, желаещи да съхранят нашата държава – единствената държава на еврейския народ", заяви той, цитиран от БТА.

Бенямин Нетаняху

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