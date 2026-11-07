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Прокуратурата на Парагвай поиска задържане под стража на отстранения президент Пеня

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Сантяго Пеня КАДЪР: Екс/@SantiPenap
Сантяго Пеня КАДЪР: Екс/@SantiPenap

Прокуратурата на Парагвай повдигна днес обвинения срещу бившия президент Сантяго Пеня и поиска той да бъде задържан под стража заради предполагаемата му отговорност за скандала около банка „Уено". Случаят доведе до отстраняването му от поста вчера след протести на измамени вложители, предадоха световните агенции.

„Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу бившия президент Сантяго Пеня", съобщи прокурорът Нанси Саломон на пресконференция. Тя добави, че обвиненията срещу него са за „злоупотреба с доверие и управление с лична облага".

Освен това прокуратурата поиска задържането под стража и замразяване на имуществото на Пеня, както и на бившия президент на Централната банка на Парагвай Карлос Карвальо, срещу когото са повдигнати същите обвинения, поясни Соломон, цитиран от БТА.

Сантяго Пеня КАДЪР: Екс/@SantiPenap

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