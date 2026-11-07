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Четири жени и двама мъже са жертвите на атаката в Краков, 15 ранени

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Жертвите на нападението в Краков са четири жени и двама мъже, предаде Ройтерс, като се позова на полски представители.

Мотивите на задържания нападател остават на този етап неясни. Известно е, че той е на 24 години и е полски гражданин. Нападателят беше прострелян по време на конфронтация с полицията и задържан. Той е използвал дългоцевно оръжие, носел е дрехи във военен стил и в колата му е имало други оръжия, поясни по-рано полицията.

Ранените са 15 души, от които двама полицаи, един от които е в сериозно състояние, съобщава БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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