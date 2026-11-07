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Белият дом се хвали: Мелания Тръмп осигури 7 млн. долара за студентски стипендии (Видео)

Любомир Серафимов

Любомир Серафимов

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Мелания Тръмп маха на репортерите на заминаването си за Луизиана. Снимка Ройтерс
Мелания Тръмп маха на репортерите на заминаването си за Луизиана. Снимка Ройтерс

Първата дама Мелания Тръмп обяви партньорство на стойност няколко милиона долара между Щатския университет на Луизиана (LSU) и нейната програма Fostering the Future („Насърчаване на бъдещето"). То цели осигуряването на стипендии за студенти в университета, преминали през системата за приемна грижа, съобщи Асошиетед прес.

„Това постижение ще даде на младите хора от системата за приемна грижа опора за стабилност, солидна образователна основа и шанс да изградят прекрасен живот", заяви тя по време на събитие с президента на LSU Уейд Рус.

Тръмп и LSU са осигурили над 7 милиона долара под формата на частни дарения за създаването на целеви фонд за стипендии, съобщиха от Белия дом. Оттам уточниха, че MMR Group Inc. – компания за електромонтажни дейности, базирана в Батън Руж – е предоставила 5 милиона долара, а други дарители към фондацията на LSU са осигурили още над 2 милиона долара.

По-късно първата дама планира да присъства на футболния мач между LSU и Университета на Алабама, който също участва в инициативата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Мелания Тръмп маха на репортерите на заминаването си за Луизиана. Снимка Ройтерс

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