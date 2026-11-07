Президентът на Израел натоварва лидера на опозиционния блок да сформира кабинет

Президентът на Израел Ицхак Херцог обяви днес, че утре ще поиска от лидера на опозиционния блок Гади Айзенкот да сформира ново правителство на страната, предаде Франс прес.

„Президентът Ицхак Херцог покани Гади Айзенкот в президентската резиденция, където утре в 17 ч. ще му възложи задачата да състави правителство", се посочва в официалното съобщение от канцеларията на израелския президент.

По-рано днес партията, ръководена от Айзенкот, призова членовете на партията на досегашния премиер Беняним Нетаняху „Ликуд" да се присъединят към бъдещото правителство на страната.

"Ако „Ликуд" и неговите съюзници проявят внезапен интерес към единството и към едно широко правителство, те са добре дошли, за да обявят публично разпадането на техния съюз с екстремистите и тяхното желание да се присъединят към правителство, ръководено от Айзенкот", заяви в Екс партията на Айзенкот „Яшар", цитиран от БТА.

Айзенкот е бивш началник на Генералния щаб на израелската армия. Той загуби един от синовете си във войната в Газа. Айзенкот изгради образ на политически аутсайдер и на твърд привърженик на сигурността. Скромният му произход и жертвите, които семейството му е направило, рязко контрастират с десетилетията на Нетаняху във властта, белязани от дела и разследвания за корупция, коментира агенцията.