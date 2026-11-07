Атентаторът от Краков, убил 6 и ранил 16, имал крайнодесни радикални възгледи

Чужденци са един от убитите и петима от ранените, засега националностите им не се съобщават
Заподозреният за нападението в полския град Краков, който застреля шестима и рани според последни данни 16, е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал „изключително радикални възгледи", заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински на пресконференция, предадоха световните агенции.
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш на определи смъртоносната стрелба като „терористичен акт срещу жителите на Краков".
При нападението бяха убити четири жени и двама мъже. Сред тях има и един чуждестранен гражданин, каза полският вътрешен министър. Неговата националност не се съобщава.
Двама полицаи са сред ранените, единият от които е в тежко състояние.
Според полския министър на вътрешните работи петима от ранените са чужденци, предаде Франс прес. Засега не се пояснява националността на тези петима ранени.
Нападателят е полски гражданин. Според някои медии е на 25 години, а според други е на 24 години, пише БТА.