Атентаторът от Краков, убил 6 и ранил 16, имал крайнодесни радикални възгледи

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Чужденци са един от убитите и петима от ранените, засега националностите им не се съобщават

Заподозреният за нападението в полския град Краков, който застреля шестима и рани според последни данни 16, е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал „изключително радикални възгледи", заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински на пресконференция, предадоха световните агенции.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш на определи смъртоносната стрелба като „терористичен акт срещу жителите на Краков".

При нападението бяха убити четири жени и двама мъже. Сред тях има и един чуждестранен гражданин, каза полският вътрешен министър. Неговата националност не се съобщава.

Двама полицаи са сред ранените, единият от които е в тежко състояние.

Според полския министър на вътрешните работи петима от ранените са чужденци, предаде Франс прес. Засега не се пояснява националността на тези петима ранени.

Нападателят е полски гражданин. Според някои медии е на 25 години, а според други е на 24 години, пише БТА.