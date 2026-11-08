Отстраненият президент на Парагвай е задържан под стража

Отстраненият президент на Парагвай Сантяго Пеня беше задържан под стража във връзка с банковия скандал, довел до импийчмънта му, предаде ДПА, цитирана от БТА. Съдия разпореди той да бъде настанен във военна казарма в столицата Асунсион.

„Трябва да се гарантира, че той ще остане в страната", заяви съдия Умберто Отазу след съдебното заседание в събота.

На пресконференция Отазу посочи, че има риск Пеня да избяга или да възпрепятства разследването. Съдията заяви, че е взел предвид и информацията за банковия скандал и организираната престъпност, до която бившият президент може да е получил достъп по време на мандата си.

Пеня отрича да е извършил нарушения. По време на заседанието той не коментира обвиненията.

Адвокатът му Рикардо Преда отхвърли опасенията за бягство или възпрепятстване на разследването. Той изтъкна, че клиентът му вече не е президент и няма достъп до правителствена информация. Преда определи задържането под стража като най-строгата възможна мярка за неотклонение.

На Пеня са повдигнати обвинения в злоупотреба с доверие и управление в собствен интерес във връзка със скандала около дигиталната банка „Уено" (Ueno).

Бившият управител на централната банка Карлос Карвало също е обвинен по случая, включително за съставяне на официални документи с невярно съдържание. Прокуратурата поиска и замразяване на активите на двамата.

Скандалът предизвика политическа криза

„Уено" изпадна в тежка криза след години на растеж. Централната банка на Парагвай започна процедура по ликвидация, след като коефициентът ѝ на капиталова адекватност спадна под половината от нормативно изисквания минимум. В определени моменти клиентите нямаха достъп до сметките си.

Пеня поддържаше бизнес връзки с „Групо Васкес" (Grupo Vázquez), собственик и на „Уено", до март 2025 г. По време на президентския си мандат той притежаваше акции в холдинговото дружество на групата, депозити в банката и облигация, емитирана от друга компания от групата. Държавни институции също вложиха средства в „Уено".

Според прокуратурата Пеня е оказал влияние върху насочването на публични средства към банката въпреки собствените си бизнес отношения с групата. Той последователно отхвърля обвиненията за конфликт на интереси.

Пеня е консерватор и беше президент на Парагвай от 2023 г.. Той е близък съюзник на Вашингтон и трябваше да остане на поста си до 2028 г., но Сенатът на парагвайския парламент единодушно го призна за виновен в „лошо изпълнение на служебните задължения" във връзка с краха на „Уено". В петък парламентът го отстрани от президентския пост след процедура по импийчмънт.

Досегашният вицепрезидент Педро Алиана положи клетва като негов приемник и ще управлява до август 2028 г.