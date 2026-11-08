Саудитска Арабия отмени предупрежденията за потенциални заплахи в няколко района

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Гражданската отбрана на Саудитска Арабия съобщи днес, че опасността е отминала след издадени малко по-рано предупреждения за потенциални заплахи в няколко района на кралството, включително Дахран, където се намира седалището на петролния гигант „Сауди Арамко" (Saudi Aramco), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предупрежденията бяха отменени и в Даммам, Абкайк и провинция Ал Ахса. В съобщението не бяха посочени подробности за естеството на заплахите.

Развитието дойде на фона на засилено напрежение в региона. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с нова офанзива срещу Иран, а Техеран предупреди за мащабни ответни действия срещу инфраструктурата в Персийския залив.

Междувременно в събота контролираното от хутите Министерство на здравеопазването в Йемен съобщи за най-малко 33 загинали и 39 ранени при въздушни удари край столицата Сана. Агенция „Саба", също управлявана от групировката, определи ударите като саудитски. Ройтерс не успя да потвърди независимо информацията, а саудитските власти заявиха, че проверяват съобщението.

Боевете между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хути се възобновиха през юли след примирието от 2022 г., постигнато с посредничеството на ООН. Оттогава хусите предприеха ракетни нападения и атаки с дронове срещу саудитски летища и петролни съоръжения, а Рияд нанесе въздушни удари в Йемен в подкрепа на своите съюзници.