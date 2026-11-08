Иран екзекутира трима заради въоръжени нападения на протестите през януари

Властите в Ислямската република екзекутираха трима души, обвинени в осъществяването на операции в полза на Израел и САЩ и във въоръжени нападения по време на протестите, които обхванаха страната в началото на тази година, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщения в иранските държавни медии.

Официалното обвинение срещу Хасан Диобанд, Хамид Каземи и Реза Зангане гласи, че по време на размириците те са използвали срещу силите на реда огнестрелно оръжие, гранати и коктейли „Молотов". В обвинителния акт също така се посочва, че тримата мъже са подпалили обществени сгради и са нанесли щети на електроразпределителна подстанция в Карадж, пише БТА.

Диобанд е бил арестуван на 11 януари, след като срещу него са били събрани доказателства за повреждане на държавно имущество и подстрекателство към насилие. Впоследствие властите са задържали още 10 лица, които според разследващите са действали под ръководството на Диобанд. Той и още двама от обвиняемите бяха осъдени на смърт и конфискация на имуществото.

Екзекуциите бяха изпълнени, след като Върховният съд потвърди присъдите им. Останалите обвиняеми по това дело бяха осъдени на лишаване от свобода между 5 и 10 години.