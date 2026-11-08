Няколко мощни взрива се чуха в Рияд

Няколко мощни взрива се чуха в столицата на Саудитска Арабия – Рияд, след като по-рано тази сутрин службата за гражданска отбрана обяви тревога, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тази нощ бяха издадени предупреждения за потенциални заплахи в няколко района на кралството, включително в град Дахран, където се намира седалището на петролния гигант „Сауди Арамко" (Saudi Aramco), Дамам, Абкайк и провинция Ал Ахса. По-късно властите обявиха, че опасността е отминала.

Боевете между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути бяха подновени през юли след примирието от 2022 г., постигнато с посредничеството на ООН. Оттогава хутите предприеха ракетни нападения и атаки с дронове срещу саудитски летища и петролни съоръжения, а Рияд нанесе въздушни удари по обекти на бунтовниците в Йемен.