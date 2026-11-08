Ердоган пристига днес в Азербайджан, ще успокоява напрежението между Анкара и Баку

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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се очаква днес в Азербайджан в опит да успокои напрежението между Анкара и Баку, изострило се след приемането на правила, ограничаващи носенето на ислямска забрадка в училищата, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Двете съседни държави, чиито официални езици са близки, поддържат тесни политически, военни, икономически и културни връзки, обобщавани с формулата „една нация, две държави".

Отношенията им обаче се влошиха през септември, когато Азербайджан прие нови правила за училищните униформи, забраняващи допълнения, определени като несъвместими със светския характер на държавата. Макар текстовете да не споменават изрично ислямската забрадка, момичета с хиджаб не бяха допускани в училищата, което предизвика протести.

Азербайджан, бивша съветска република с преобладаващо шиитско население, е сред най-светските държави в мюсюлманския свят. Управляващите в Турция следват ислямско-консервативна политика, посочва Франс прес.

Турската Партия на справедливостта и развитието, която има корени в политическия ислям, поиска Баку да отмени ограниченията. Президентският съветник Октай Сарал също осъди мярката. В отговор партията на азербайджанския президент Илхам Алиев обвини турските критици в намеса.

Впоследствие Ердоган освободи Сарал от поста му. Алиев обаче не присъства на срещата на върха на лидерите на тюркските държави в Анкара на 30 октомври и изпрати външния си министър.

В четвъртък Ердоган обяви, че ще посети Азербайджан на 8 ноември за честванията на военната победа на Баку през 2020 г. „Няма пречка, която братството между Турция и Азербайджан да не може да преодолее", заяви той.

Спорът отразява и по-дълбоки разногласия

Според анализатори напрежението надхвърля различията за мястото на религията в държавата и отразява геополитически разминавания.

Елхан Шахиноглу, директор на изследователския център „Атлас" в Баку, заяви пред Франс прес, че Азербайджан не се възприема като „малкия брат" в съюза и настоява за отношения между равноправни партньори. „Спорът около хиджаба е симптом на по-дълбока разломна линия", написа в „Екс" Гьонюл Тол, анализатор в Института за Близкия изток във Вашингтон. Според нея отдавна тлее напрежение по въпроси като суверенитета на Азербайджан, влиянието на Анкара в Баку, различната политика спрямо Израел и сближаването на Турция с Армения.

Азербайджан поддържа тесни отношения с Израел, който му предостави оръжие по време на шестседмичната война през 2020 г. за контрола над Карабах, управляван тогава от арменски сепаратисти. Тези отношения предизвикват недоволство в Анкара, която заема все по-остра позиция спрямо Израел заради войната в Газа. Ердоган обвинява израелската държава в геноцид.

Турция същевременно се стреми към нормализиране на отношенията с Армения, с която Баку продължава да има напрегнати отношения.

Военните и енергийните връзки остават силни

Честванията днес отбелязват превземането на град Шуша в Карабах от азербайджанската армия през войната от 2020 г. Победата беше постигната с турска подкрепа. През 2023 г. Азербайджан установи контрол над целия Карабах след светкавична офанзива, също подкрепена от Анкара.

Въпреки сегашното напрежение двете страни остават тясно свързани във военната и енергийната сфера. Турция е основен транзитен маршрут за износа на азербайджански петрол и природен газ към западните пазари.