Германия иска алтернатива до март 2027 г. на прекратената програма за изтребители

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Германският министър на отбраната Борис Писториус очаква до края на март 2027 г. да бъде взето принципно решение за алтернатива на прекратената германско-френска програма за изтребител от ново поколение „Фючър Комбат Еър Систем" (Future Combat Air System – FCAS), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пред медийната група „Функе" Писториус заяви, че държи германската авиационна индустрия да участва в бъдещия проект. Според него тя не би могла да го осъществи самостоятелно.

„На масата има два варианта: участие в програмата за глобална бойна авиация на британците, италианците и японците. Водим преговори по този въпрос", каза министърът.

Той посочи, че трябва да бъде преценено дали присъединяването на Германия към Глобалната програма за бойни самолети (GCAP) би довело до допълнително забавяне, което трудно би било приемливо за останалите участници.

Вторият вариант е „Еърбъс" (Airbus) да разработи собствен проект с други европейски партньори, предназначен за началото на 40-те години на този век.

През октомври британският премиер Анди Бърнъм предложи на германския канцлер Фридрих Мерц съвместно разработване на нов изтребител в рамките на Глобалната програма.

Германско-френската програма „Фючър Комбат Еър Систем" беше прекратена през лятото, след като двете страни не успяха да постигнат споразумение въпреки продължилите години преговори.