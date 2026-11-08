Кандидатът на Турция за генерален секретар на ООН обеща, че приоритет му ще е палестинският въпрос

Кандидатът на Турция за генерален секретар на ООН Феридун Синирлиоглу обеща да приоритизира палестинския въпрос и подкрепата за двудържавно решение, ако бъде избран за поста, съобщава изданието "Тюркийе тудей", цитирано от БТА.

Турция официално внесе номинацията на бившия външен министър и бивш постоянен представител на Турция в ООН за най-високия пост в организацията в края на октомври.

Говорейки по време на интерактивен диалог с представители на страните членки на ООН и на гражданското общество, той отговори на въпрос на посланика на Израел в ООН Дани Данон за позицията му спрямо "Хамас" и атаката от 7 октомври 2023 г.

Синирлиоглу посочи, че подходът му ще бъде ръководен от международното право и обеща да осъжда тероризма във всичките му форми.

На въпрос на представител на Арабската група дали би подкрепил правата на палестинския народ, ако бъде избран за генерален секретар на ООН, той отговори: "Като генерален секретар бих поставил тази историческа отговорност на челно място в моя политически ангажимент".

Той добави, че постигането на справедливо решение по палестинския въпрос е ключово не само за арабския свят, но и за стабилността на глобалния ред и обеща да работи за всеобхватно решение, основаващо се на двудържавен модел. Хуманитарната ситуация в Газа, добави той, трябва да остане централен приоритет.

На последвалия въпрос от страна на израелския посланик в ООН, който попита турския кандидат дали ще осъди "ясно и еднозначно" "Хамас" за атаката на 7 октомври 2023 г., Синирлиоглу, който е бивш посланик на Турция в Израел, подчерта, че международното право ще ръководи подхода му.

"Аз изцяло и недвусмислено осъждам тероризма във всичките му форми. И "Хамас" или която и да е друга организация, ако или когато наруши което и да е от правилата, определени от институциите и инструментите на международното право, тогава, разбира се, те трябва да бъдат държавни отговорни", изтъкна той.

Синирлиоглу, който беше министър на външните работи на Турция в периода от август до ноември 2015 г., в момента заема поста генерален секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), напомня изданието.