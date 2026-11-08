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Най-малко един е убит при руска въздушна атака срещу Одеса

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Руските атаки првърнаха в развалини много части на Одеса.
Руските атаки првърнаха в развалини много части на Одеса. Снимка: Снимки: Архив

Най-малко един човек беше убит тази нощ при руски въздушни удари по украинския пристанищен град Одеса, предаде Укринформ, като се позова на изявление на ръководителя на градската военна администрация Сергий Лисак, пише БТА.

„Врагът отново атакува Одеса. Нанесени бяха и щети по инфраструктурни обекти", пише в изявлението на Лисак, което беше публикувано в социалната мрежа Телеграм.

„За съжаление загина един човек. Изказваме съболезнования на близките и роднините", добави ръководителят на градската военна администрация.

Руските атаки првърнаха в развалини много части на Одеса.

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