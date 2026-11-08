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Мицотакис ще посети Серес, във фокус са църковните реликви, върнати от България

Бойка Атанасова, Атина

Бойка Атанасова, Атина

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Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis
Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще посети на 8 ноември, Серес, като един от основните акценти на визитата му е връщането на ценни църковни реликви, съхранявани повече от век в България. Посещението съвпада с празника на светите Архангели Михаил и Гавриил, покровители на града.

Министър-председателят ще посети историческия манастир „Свети Йоан Предтеча" край Серес, който е сред религиозните институции, получили обратно свои църковни ценности по споразумението между България и Гърция.

Става дума за 48 инвентарни единици, обхващащи общо 53 предмета от XVI до XIX век, пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, и впоследствие съхранявани в Националния исторически музей на България.

Сред най-ценните реликви са два процесийни кръста, богослужебни ветрила от позлатено сребро, мощехранителници, църковни мебели и сребърен обков на икона на свети Йоан Предтеча. Особено значение има именно обковът, който допълва иконата, намираща се в иконостаса на едноименния манастир край Серес.

Две двойки богослужебни ветрила, украсени с изображения на ангели и шестокрили серафими, също са сред забележителните експонати. Едната произхожда от манастира „Свети Йоан Предтеча", а другата е свързана с Митрополията на Серес и Нигрита.

Върнатите ценности бяха изложени в Музея на византийската култура в Солун, където изложбата продължи до 5 ноември. След това, съгласно договореното, те трябва да бъдат разпределени между манастирите „Свети Йоан Предтеча" и „Панагия Икосифиниса", както и Митрополията на Серес и Нигрита.

Споразумението е пряко свързано с предаването на България на тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити през 1965 г. при археологически разкопки в базиликата „Свети Ахил" на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро и дълги години са съхранявани в Солун.

Освен посещението в манастира програмата на Мицотакис включва срещи с граждани на Серес, разговори по проблемите на земеделските производители и посещение на ски центъра Лайляс.

Визитата отново поставя във фокуса на общественото внимание историческите и културните отношения между България и Гърция, както и съдбата на църковните ценности, пренесени през годините от едната страна на границата в другата.

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis
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