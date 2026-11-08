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Сблъсъци на протестите във Франция

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Недоволството започна миналия месец във френската столица Париж
Недоволството започна миналия месец във френската столица Париж Снимка: 24 часа

Сблъсъци избухнаха в няколко френски града между полицията и "жълтите жилетки". Напрежение имаше в Париж, Лион и Бордо.

Във френската столица полицията предотврати забранено събиране на площад "Конкорд". Около 100 души са били обградени от силите на реда, а координаторът и говорителят на "жълтите жилетки" са били задържани.

В Лион полицията използва сълзотворен газ срещу демонстранти, които се опитаха да блокират основна улица. Според властите в протестите в цялата страна са участвали около 146 хиляди души. Организаторите обаче съобщават за поне 250 хиляди протестиращи.

Недоволството започна миналия месец във френската столица Париж

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