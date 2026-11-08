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Вдигат на 350 евро глобата в Гърция, ако говориш по телефона, докато шофираш

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

В Гърция вече има нови глоби за шофьорите, които не спазват правилата. Който говори по телефона, докато шофира в Гърция, вече ще получи глоба от 350 евро.

Досега глобата беше 150 евро. Книжката се отнема за един месец, а при повторно и трето провинение глобата стига до 2000 евро, а свидетелството се отнема за 1 година. Ако заради нарушението се стигне до инцидент на пътя, глобата може да стигне до 4000 евро, а книжката да бъде отнета за осем години, предава bTV.

Друго важно за посетителите на южната ни съседка е, че вече е в сила ново ограничение за скорост в населените места, а то е 30 км/ч.

Ограничението от 50 км/ч се запазва на определени улици и е указано със знак. Това са обикновено еднопосочни улици с две ленти за движение и двупосочни улици с поне две ленти за движение за всяка посока.

В Гърция също репатрират автомобили, паркирали неправилно. Това се случва, ако бъде поставена глоба, а след няколко часа автомобилът не е отместен. Тогава се пристъпва към поставяне на скоба или преместване на автомобила.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

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